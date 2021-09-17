МИД Польши: Польша и Россия не найдут общего мнения по Второй Мировой войне

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Польша и Россия уже не найдут общего мнения по событиям Второй мировой войны. Последний шанс был в 1990-х годах. Об этом сообщил телеканал RTVI.

Лукаш Ясина ответил на сообщение МИД России об освобождении Польши 82 года назад. Он заявил, что не было освободительного похода, а были агрессия и сговор с нацистской Германией. При этом сказал, что Польша не будет реагировать на подобные заявления на дипломатическом уровне.

В 1990-е годы Россия была в состоянии принять правду о Катынской резне, принять правду о том, что освобождение Польши не всегда было освобождением, — сказал Ясина.

Он добавил, что главная цель политического режима России — легитимизация президента за счёт Великой Отечественной войны и официальной исторической версии о России как спасительнице Европы.

Польша в этом вопросе становится проблемой, потому что наша историческая судьба служит доказательством того, что Россия не была хорошим парнем во время Второй мировой войны, что Россия была государством, которое вступило в союз с Гитлером, с Германией. России всё время нужно нападать на Польшу, чтобы помешать нам говорить об этом, о разделе Польши, о тоталитаризме и об истоках и происхождении роли России во время Второй мировой войне, — считает Ясина.

С ним не согласна официальный представитель МИД России Мария Захарова, она сказала, что «роль СССР во Второй Мировой войне зафиксирована в решениях Нюрнберга».

Ранее МИД России опубликовал в своём Twitter сообщение и видеоролик, в которых вторжение советских войск на территорию Польши в 1939 году названы «освободительный походом». МИД утверждает, что советские власти отправили РККА в Польшу с целью защитить население оккупированных территорий от войск нацистской Германии.