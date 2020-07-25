МИД подтвердил консультации РФ и США в Вене по стратегической стабильности

https://static.news.ru/photo/6654f736-ce57-11ea-9b83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Консультации между Россией и США по стратегической стабильности на экспертном уровне пройдут в Вене 27–30 июля, подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ.

<...> 27–30 июля в Вене в рамках двустороннего стратегического диалога состоится встреча <...>, на которой стороны обсудят ряд актуальных вопросов, касающихся взаимодействия двух стран в сфере укрепления международной безопасности и контроля над вооружениями, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках встречи пройдут заседания экспертных рабочих групп по доктринам и потенциалам, по транспарентности и верификации и по космической безопасности.

По данным американской стороны, на встрече планируется обсудить намерения США по расширению диалога до «трёхстороннего формата».

РАнее космическое командование США ранее заявило, что имеет доказательства проведения российской стороной неразрушающих испытаний космического противоспутникового оружия.

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что действительно провели испытания. Однако представители ведомства подчеркнули, что тестировали новейший малый спутник-инспектор. Его испытания не создавали угроз для других космических объектов.

Как писал NEWS.ru, Россия и США проведут двусторонние консультации по безопасности в космосе.