Министерство иностранных дел обозначило сроки подачи данных для возвращения на родину. В пятницу, 27 марта, будут переданы окончательно сформированные списки для организации выезда российских граждан из-за рубежа.
О подготовке списков людей, которые испытывают затруднения с отъездом, рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.
Информацию о россиянах, желающих вернуться домой из-за границы, надо будет подать до 30 марта в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот».
Свои данные гражданам России необходимо сообщить в посольства до 14:00 29 марта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о порядке возврата российских граждан из других стран. По её словам, люди без гражданства РФ, если они являются родственниками россиян, смогут въехать в страну вместе со своими близкими.
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