https://static.news.ru/photo/7445f53a-7069-11ea-aa4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство иностранных дел обозначило сроки подачи данных для возвращения на родину. В пятницу, 27 марта, будут переданы окончательно сформированные списки для организации выезда российских граждан из-за рубежа.

О подготовке списков людей, которые испытывают затруднения с отъездом, рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова. Транслировал сообщение телеканал «Россия 24».

Информацию о россиянах, желающих вернуться домой из-за границы, надо будет подать до 30 марта в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот».

Свои данные гражданам России необходимо сообщить в посольства до 14:00 29 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о порядке возврата российских граждан из других стран. По её словам, люди без гражданства РФ, если они являются родственниками россиян, смогут въехать в страну вместе со своими близкими.