https://static.news.ru/photo/2f8db38c-7056-11ea-b844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о порядке возврата российских граждан из других стран. По её словам, люди без гражданства РФ, если они являются родственниками россиян, смогут въехать в страну вместе со своими близкими.

Эта мера касается супругов, детей, родителей, усыновителей, попечителей или опекунов, передаёт ТАСС.

Ещё одно распоряжение правительства также скорректировало и нашу работу, и работу российских загранучреждений и перевозчиков, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном. Главы ведомств обсудили возвращение на родину граждан РФ, которые не могут покинуть ОАЭ.