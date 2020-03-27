https://static.news.ru/photo/ecfb3026-7041-11ea-b59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном. Главы ведомств обсудили возвращение на родину граждан РФ, которые не могут покинуть ОАЭ.

Они поговорили о вопросах взаимодействия двух стран в этом вопросе, говорится на сайте МИД.

Полёты между Россией и ОАЭ были приостановлены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Из-за этого в аэропорту Дубая застряли десятки пассажиров российских авиакомпаний.

Как писал NEWS.ru, 25 марта власти Эмиратов не разрешили самолёту авиакомпании «Победа» приземлиться в Дубае, хотя полёт был согласован. В итоге борт совершил посадку в Махачкале. 26 марта «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Икар», S7, AzurAir и iFly смогли вывезти своих пассажиров.