https://static.news.ru/photo/14e9d5b4-6e81-11ea-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города. Экипаж получил сообщения, когда борт находился в воздухе.

В итоге компания отправила лайнер на вынужденную посадку в Махачкале (Дагестан). «Победа» должна была забрать из ОАЭ почти 190 пассажиров для возвращения в РФ, передаёт ТАСС.

Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда безо всякого объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс, — рассказал генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков.

По его словам, перевозчик делает всё возможное для скорейшего решения проблемы.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила Минтрансу, Минпромторгу, Роспотребнадзору и госкорпорации «Ростех» изучить готовность аэропорта Жуковский к приёму людей, прилетающих из стран с большим числом заражений COVID-19.

Также ведомства должны получить информацию о наличии в регионах «обсервационных стационаров» для содержания таких граждан. Минтранс обязан каждый день докладывать об их эвакуации.