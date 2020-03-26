Генконсульство РФ в Дубае призвало пассажиров российских авиакомпаний, оставшихся в городе, немедленно связаться с представителями перевозчиков и подтвердить свою бронь. Власти ОАЭ дали разрешение на вылет рейсов, которые были запланированы на 24–26 марта.
Дипмиссия
Полёты между Россией и ОАЭ были приостановлены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Из-за этого в аэропорту Дубая застряли десятки пассажиров российских авиакомпаний.
Как писал NEWS.ru, 25 марта власти Эмиратов не разрешили самолёту авиакомпании «Победа» приземлиться в Дубае, хотя полёт был согласован. В итоге борт совершил посадку в Махачкале.
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