https://static.news.ru/photo/9caedde8-6f83-11ea-b8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генконсульство РФ в Дубае призвало пассажиров российских авиакомпаний, оставшихся в городе, немедленно связаться с представителями перевозчиков и подтвердить свою бронь. Власти ОАЭ дали разрешение на вылет рейсов, которые были запланированы на 24–26 марта.

Дипмиссия обратилась к пассажирам на своей странице в Facebook. В ближайшее время остающихся в аэропорту Дубая клиентов вывезут «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Икар», S7, AzurAir и iFly.

Полёты между Россией и ОАЭ были приостановлены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Из-за этого в аэропорту Дубая застряли десятки пассажиров российских авиакомпаний.

Как писал NEWS.ru, 25 марта власти Эмиратов не разрешили самолёту авиакомпании «Победа» приземлиться в Дубае, хотя полёт был согласован. В итоге борт совершил посадку в Махачкале.