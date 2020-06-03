Международный саммит по борьбе с коронавирусом пройдёт без Путина

https://static.news.ru/photo/42068580-a589-11ea-9cea-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва не будет представлена на высшем уровне на инициированном Лондоном онлайн-саммите по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Ранее британские дипломаты рассказали агентству, что премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон пригласил Путина поучаствовать в саммите, посвящённом разработке вакцины от COVID-19, который состоится 4 июня.

Песков отметил, что тема саммита подразумевает участие специалистов, то есть представителей Министерства здравоохранения РФ. В Минздраве подтвердили, что на виртуальном саммите выступит глава ведомства Михаил Мурашко.

Как сообщал NEWS.ru, представители американского Белого дома заявили, что президенты США и России обсуждают возможное участие Москвы в саммите G7.