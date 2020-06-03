Международный саммит по борьбе с коронавирусом пройдёт без Путина

Москва не будет представлена на высшем уровне на инициированном Лондоном онлайн-саммите по борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков,
Песков отметил, что тема саммита подразумевает участие специалистов, то есть представителей Министерства здравоохранения РФ. В Минздраве подтвердили, что на виртуальном саммите выступит глава ведомства Михаил Мурашко.
Как сообщал NEWS.ru, представители американского Белого дома заявили, что президенты США и России обсуждают возможное участие Москвы в саммите G7.
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