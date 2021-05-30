Кампания «партии ослов»: Me Тoo в наш предвыборный период

Джина политтехнологических операций трудно удержать в бутылке. Не так давно, поднимая тему харассмента, политтехнологи Демократической партии США делали ставку на то, чтобы окончательно утопить репутацию Дональда Трампа, известного своей любвеобильностью. Но вышло иначе. И раскрученная кампания ударила прежде всего по Голливуду, который традиционно поддерживал именно «партию ослов».

У нас в тот момент заокеанское эхо акции Me Тoo c тысячами откровений жертв харассмента прозвучало не слишком резонансно. Да, несколько не слишком известных журналисток, представлявших к тому же, как мы теперь знаем, издания-иноагенты, обвинили в приставаниях главу думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. А потому история не стала особо резонансной — жертв харассмента не поддержали даже в наших массмедиа. Наоборот, журналисткам попеняли, что столько времени хранили обиду в себе, а тут вдруг решили оказаться в западном тренде.

Но неожиданно у нас вспучилась вторая волна акции а-ля америкен. Сначала 65-летняя актриса вспомнила, что известный мэтр театра и кино растлевал её малолетнюю. Причём актёрская тусовка вычислила по намёкам покойного Олега Табакова. Затем ещё несколько актрис вспомнили об отвергнутых ими домогательствах режиссёров. И на этот раз всплыл образ одной из икон советской культуры — Василия Шукшина. Нет, наша публика давно уверена, что все женские карьеры в кино или на телевидении строятся на базе очень близких отношений с сильными мира его. Как говорила американская актриса Мэй Уэст: «Я ещё девушкой потеряла свою репутацию и сумела этим шансом воспользоваться».

Но, как говорится, лиха беда начало. Новый этап кампании жертв харассмента развёртывается уж очень не ко времени, когда страна входит в предвыборную кампанию, с итогами которой многие аналитики связывают тектонические изменения в наших структурах власти. Конечно, президент призвал участников парламентской гонки воздерживаться от поливов друг друга грязью. Но вдруг некая дама вспомнит, как очередной кандидат в отцы нации позволял в её отношении энное число лет назад абсолютно неподобающее поведение? Или сделал неприличное предложение. Что тогда делать? А ведь, похоже, что кампания, тон в которой задала «жёлтенькая» телепрограмма для любопытствующего обывателя, набирает ход.

Не только ведь дурные примеры заразительны. И хоть у нас зачастую харизма побеждает сомнительную репутацию, голосуют-то сердцем. Такие скандалы, однако, могут оказаться не к месту. Вот если бы целью обвинений стал внесистемный оппозиционер. Что с него, безответственного, взять? А если вполне себе деятель системы? Циркулировали же у нас не так давно по Telegram-каналам вбросы о «голубой мафии» при власти. Эффект воздействия на политическую ситуацию оказался нулевым. Отчего бы не попробовать зайти с прямо противоположной стороны? Тем более что киношедевры о дворцах не вызывают более сильных эмоций.

Так что сейчас, видимо, и телевидению лучше воздержаться от тиражирования проплаченных сентиментальных откровений состарившихся старлеток.