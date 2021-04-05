Меркель и Макрон обсудят с Зеленским ситуацию в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4d77551e-95ea-11eb-9cc7-96000091f725_660.jpg Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам дипломатического источника, беседа состоится до конца текущей недели. Политики намерены обсудить ситуацию в Донбассе, передаёт украинский портал «Зеркало недели».

Как писал NEWS.ru, 30 марта президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Среди прочего обсуждалась также и ситуация в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашён не был. Украинская оппозиция сочла это «плохим сигналом» для Киева.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали не искать тайный смысл в переговорах лидеров «нормандского формата». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «партии любителей фейков», как он назвал партию «Европейская солидарность», могут не беспокоиться.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.