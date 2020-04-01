Медведев вошёл в комиссию по военно-техническому сотрудничеству

https://static.news.ru/photo/2ee9efd8-743c-11ea-a2ee-fa163e074e61_660.jpg Дмтрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин своим указом включил заместителя председателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева в состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Внести в состав Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами <...> изменение, включив в него Медведева Д.А, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале государственно-правовой информации.

Указ вступает в силу с 1 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении нового состава правительственной комиссии по импортозамещению. Главой комиссии вместо бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева стал вице-премьер Юрий Борисов. В новый состав органа вошли: министр промышленности и торговли Денис Мантуров (он стал заместителем председателя), глава Минэнерго Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, замминистра цифрового развития Максим Паршин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, замглавы Минтранса Алексей Семёнов, глава Минфина Антон Силуанов, заместитель главы аппарата кабмина Алексей Уваров, министр строительства Владимир Якушев и помощник президента РФ Максим Орешкин (по согласованию). Состав комиссии сократился с 15 до 12 человек.