Медведев рассказал о противодействии НАТО в Арктике

https://static.news.ru/photo/03e2305a-0d54-11eb-bc88-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на попытки Североатлантического альянса дестабилизировать ситуацию в регионе, Москва продолжит отстаивать свои позиции в Арктике. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Зампред на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике рассказал, что страны НАТО, в том числе и США, пытаются ограничить деятельность российской стороны в регионе разными способами, от наращивания военной активности у границ России до введения санкций, передаёт НСН.

Как отметил Медведев, такие действия угрожают национальной безопасности России, которая для защиты своих интересов использует различные международные форматы. Одной из таких площадок станет Арктический совет, где РФ будет председательствовать с 2021 по 2023 год.

Медведев подчеркнул, что положительным моментом является инициатива по созданию международной арктической станции на безуглеродной основе в Ямало-Ненецком автономном округе. Также зампред Совбеза рассказал о российско-финском проекте «Биобезопасность в Арктике», призванном бороться с распространением в регионе инфекций, в том числе COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее учёный назвал способ реализации крупнейших проектов в якутской Арктике.