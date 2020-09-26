Учёный назвал способ реализации крупнейших проектов в якутской Арктике

https://static.news.ru/photo/16dd9518-00b7-11eb-a25c-fa163e074e61_660.jpg Порт Тикси Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Крупнейшие проекты, запланированные в рамках Стратегии развития Арктической зоны Якутии до 2035 года, можно реализовать при использовании механизма государственно-частного партнёрства. Об этом в ходе II Северного форума заявил доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

Проект по комплексному развитию посёлка Тикси Булунского района на севере Якутии, включая развитие инфраструктуры двойного назначения, реконструкцию морского порта Тикси, а также его терминалов в чистом виде можно реализовать как концессионное соглашение. В данное время по концессионному соглашению развивается Мурманский транспортный узел, — цитирует ТАСС учёного.

По его словам, критериям государственно-частного партнёрства отвечают проекты комплексного развития районов Колымского бассейна с учётом модернизации речного порта Зелёный мыс и развития Зырянского угольного минерально-сырьевого центра, а также создания сети торгово-логистических центров в арктических районах Якутии для обеспечения северного завоза.

Ранее стало известно, что строительство моста через реку Лену в Якутии планируется ускорить. Об этом рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Реализацию проекта теперь планируется завершить в 2024 году. Представители Хуснуллина отметили, что ускорение строительства будет сопровождаться изменением «финансовой модели проекта», однако дополнительных средств из федерального бюджета при этом не потребуется. В ноябре 2019 года глава республики Айсен Николаев заявлял, что мост через Лену будет готов к 2025 году. Стоимость проекта региональный глава тогда оценил в $83 млрд. В том же месяце строительство моста одобрил Росавтодор. Сооружение предполагается построить в рамках государственно-частного партнёрства. В феврале 2020 года стало известно, что окончательную стоимость проекта определит государственная экспертиза. Внебюджетное финансирование может составить около 30 миллиардов рублей, писал NEWS.ru.