Медведев прокомментировал протесты в Киргизии и Армении

https://static.news.ru/photo/48f2ecfa-095f-11eb-bf90-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киргизии и Армении правящие партии проявили слабость после протестной активности, заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Такое заявление было озвучено в ходе встречи с участниками партийного кадрового проекта «ПолитСтартап».

События в Киргизии — там очередная волна протестной активности, которая уже, по сути, смела, скомкала все политические институты. Это, конечно, очень прискорбно для самого Кыргызстана, — отметил Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

Председатель партии «Единая Россия» также подчеркнул, что в Армении сложилась аналогичная ситуация — там правящие партии «просто улетучились, испарились».

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны Бишкек охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра результатов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Центризбирком Киргизии признал выборы недействительными и в ближайшее время планирует назначить новые.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.