Медведев назвал события в Абазии и Южной Осетии объявлением войны РФ

https://static.news.ru/photo/c04d801a-d955-11ea-85d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что события 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии, «когда Россия ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии», является «объявлением войны РФ».

По словам Медведева, именно тогда он принял решение встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, «признав их полную независимость».

В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо, — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что Россия никогда не допустит нападения на своих граждан как в самой РФ, так и во всём мире.

Затяжной конфликт между Грузией и её регионом Южная Осетия перерос в вооружённый в августе 2008 года. Тбилиси заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны осетин и начал наступление на Цхинвали. На помощь повстанцам региона пришла Россия, аргументировав вмешательство необходимостью защитить своих граждан, проживающих на территории автономии.

Война началась 8 августа, в день открытия Олимпийских игр в Пекине. 13 августа российские танки вошли в город Гори, расположенный менее чем в 100 километрах от грузинской столицы. Всего боевые действия продолжались пять дней.

После разрыва дипотношений официальное общение между государствами и поиск путей урегулирования противоречий идёт в формате Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Также проходят встречи спецпредставителя грузинского премьер-министра Зураба Абашидзе со статс-секретарём, замглавы МИД РФ Григорием Карасиным.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД РФ выпустил комментарий к годовщине военного конфликта с Грузией 2008 года, когда в проводимую Тбилиси силовую операцию в Южной Осетии вмешалась российская армия.