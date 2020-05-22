Матвиенко рассказала о положительных сторонах объединения регионов

https://static.news.ru/photo/b7d25fb0-9c50-11ea-be2e-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала инициативу об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа. По её словам, в России есть несколько регионов, для которых полезно было бы объединиться.

Она отметила, что считает правильным идею о создании нового субъекта федерации на месте этих двух. Для многих регионов объединение могло бы дать возможности для эффективного развития.

Честно говоря, есть ещё целый ряд регионов (я не буду их называть), которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, 19 мая зампредседателя парламента НАО Матвей Чупров предложил, помимо округа и Архангельской области, включить в формируемый арктический регион Республику Коми, с которой два субъекта «связаны исторически, географически и инфраструктурно».