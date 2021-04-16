Макрон, Меркель и Зеленский призвали к отводу войск РФ от границы Украины

https://static.news.ru/photo/241fd680-9eca-11eb-8cc6-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Париже со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По видеосвязи к ним присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. По итогам переговоров, на которых обсуждалась в том числе ситуация в Донбассе, они призвали к отводу российских войск от границы Украины и Крыма.

С таким заявлением лидеры трёх стран выступили по итогам совместной видеоконференции, — сообщает агентство Reuters.

Как писал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом США Джо Байденом ситуацию в Донбассе. Лидеры двух стран согласились, что Россия не должна наращивать военное присутствие у западных границ, рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ранее Джо Байден в ходе своего обращения к нации выразил обеспокоенность «военной активностью» РФ вокруг Украины. Вашингтон уже сообщал об «эскалации российской агрессии». Причиной подобных заявлений стали перемещения российских войск в Крыму и близ восточной границы Украины.

При этом в НАТО считают низкой или средней вероятность нападения России на Украину в ближайшие недели.