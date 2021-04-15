НАТО оценила возможность нападения РФ на Украину в ближайшие недели

https://static.news.ru/photo/7ea21586-0e30-11ea-89ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В НАТО считают низкой или средней вероятность нападения России на Украину в ближайшие недели. Об этом заявил главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами Альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.

Низкая или средняя, — заявил Уолтерс в ходе слушаний в комитете по вооружённым силам палаты представителей Конгресса США, отвечая на вопрос о вероятности вторжения на Украину в ближайшие недели.

Ранее Вашингтон сообщил об «эскалации российской агрессии». Причиной подобных заявлений стали перемещения российских войск в Крыму и близ восточной границы Украины.

NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на высказывания обеспокоенности количеством войск на российско-украинской границе. По словам представителя Кремля, чем больше произносятся слова о российском «агрессивном поведении», тем больше они девальвируются.