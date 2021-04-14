Байден и Меркель решили «надавить» на Россию из-за ситуации в Донбассе

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом США Джо Байденом ситуацию в Донбассе. Лидеры двух стран согласились, что Россия не должна наращивать военное присутствие у западных границ, рассказал журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации, — цитирует ТАСС заявление Зайберта.

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане и шаги по выводу военного контингента из этой страны, а также вопросы координации и взаимодействия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее Байден провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе общения лидеры стран обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и глобальной повестки, Байден также предложил Путину провести встречу в рамках саммита на территории третьей страны.

Как сообщал NEWS.ru, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя телефонный разговор президентов США и России, заявил, что для Киева является важным, чтобы Москва и Вашингтон продолжали диалог.