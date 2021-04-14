Постпред Украины при ООН прокомментировал разговор Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/218f63c8-9d39-11eb-ba45-96000091f725_660.jpg Сергей Кислица Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Для Украины является важным, чтобы Москва и Вашингтон продолжали диалог. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя телефонный разговор президентов США и России.

Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая, — приводит слова дипломата информационное агентство «Укринформ».

Он добавил, что для Киева также важно, чтобы Байден в ходе общения с Путиным донёс до него позицию американской стороны относительно ситуации в Донбассе. Кислица отметил, что встрече на нейтральной территории между лидерами двух стран будет предшествовать длительная подготовка, так как вряд ли Вашингтону «интересны экспромты».

Джо Байден провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным 12 апреля. В ходе общения лидеры стран обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и глобальной повестки, Байден также предложил Путину провести встречу в рамках саммита на территории третьей страны.

Как сообщал NEWS.ru, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом может состояться летом. Политик считает, что США готовы к нормализации двусторонних отношений, о чём говорит звонок Байдена Путину.