Эрдоган: на канал «Стамбул» не будет действовать конвенция Монтрё

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Конвенция Монтрё о режиме проливов Босфор и Дарданеллы не будет действовать на проектируемый канал «Стамбул». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

У канала «Стамбул» нет никакой связи с конвенцией Монтрё. Этот канал для нас станет достижением, поможет серьёзно разгрузить пролив Босфор с точки зрения охраны окружающей среды, — цитирует главу государства телеканал Haberturk.

По его словам, появление этой транспортной артерии даст Турции независимость и укрепит суверенитет.

Впервые турецкий лидер заявил о строительстве канала «Стамбул» в 2011 году. Он должен соединить Мраморное и Чёрное море в западной части Стамбула. Он должен существенно разгрузить Босфор.

Конвенция Монтрё была подписана в 1936 году. По ней любые торговые суда могут свободно перемещаться через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время. Военные корабли могут проходить через эту артерию в зависимости от географической принадлежности стран к черноморскому морскому бассейну. Так, ограничения по классу и сроку пребывания в этой акватории предусмотрены для боевых кораблей нечерноморских государств.

Как писал NEWS.ru, в начале апреля Генпрокуратура Анкары начала расследование в отношении 103 отставных генералов. Они подписали письмо, в котором обеспокоились возможным выходом Турции из конвенции Монтрё.