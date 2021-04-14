Эксперт назвал настоящие цели переговоров Байдена с Путиным

https://static.news.ru/photo/f17975e8-9d24-11eb-8ffa-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Drew Angerer - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Вашингтоне осознают, что противостояние с Москвой выходит за разумные пределы, поэтому делают шаг от «неконтролируемой конфронтации», но не в сторону Москвы. Такое мнение высказал замдиректора Центра комплексный европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Байден предложил встретиться, но не свернуть конфронтацию. Они не хотят неконтролируемого процесса. Они хотят им управлять. Сейчас они предлагают России очень жёсткую конфронтацию, но при этом — сотрудничество по некоторым вопросам. Это то, что было в период холодной войны: «Мы враги, но заинтересованы в том, чтобы не было полномасштабной горячей войны», — заявил в беседе с KP.RU Суслов.

Он добавил, что налаживание диалога не говорит о том, что прекратятся санкции и учения НАТО у российских границ. Кроме того, напомнил Суслов, введение новых антироссийских санкций было уже анонсировано американской стороной.

Ранее президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и глобальной повестки, Байден также предложил Путину провести встречу в рамках саммита на территории третьей страны.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о конкретных сроках и месте проведения возможной встречи Путина и Байдена. Он подчеркнул, что это новое предложение американской стороны, которое необходимо изучить и проанализировать.