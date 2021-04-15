Байден выразил Путину обеспокоенность военной активностью РФ вокруг Украины

Президент США Джо Байден сообщил, что выразил обеспокоенность «военной активностью» РФ вокруг Украины.
Я выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и оккупированным Крымом, —
заявилБайден в ходе своего обращения к нации.
Он также рассказал, что призывал Путина воздержаться от эскалации по Украине.
Сейчас надо снижать напряжённость, — подчеркнул Байден, признав при этом, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Крыма.
Ранее Вашингтон сообщил об «эскалации российской агрессии». Причиной подобных заявлений стали перемещения российских войск в Крыму и близ восточной границы Украины.
При этом в НАТО считают низкой или средней вероятность нападения России на Украину в ближайшие недели. Об этом писал NEWS.ru.