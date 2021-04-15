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США

Байден выразил Путину обеспокоенность военной активностью РФ вокруг Украины

00:37, 16 апреля 2021
Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден сообщил, что выразил обеспокоенность «военной активностью» РФ вокруг Украины.

Я выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и оккупированным Крымом, — заявил Байден в ходе своего обращения к нации.

Он также рассказал, что призывал Путина воздержаться от эскалации по Украине.

Сейчас надо снижать напряжённость, — подчеркнул Байден, признав при этом, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Крыма.

Ранее Вашингтон сообщил об «эскалации российской агрессии». Причиной подобных заявлений стали перемещения российских войск в Крыму и близ восточной границы Украины.

При этом в НАТО считают низкой или средней вероятность нападения России на Украину в ближайшие недели. Об этом писал NEWS.ru.

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