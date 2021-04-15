Байден выразил Путину обеспокоенность военной активностью РФ вокруг Украины

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Президент США Джо Байден, в четверг, 15 апреля (16 апреля по мск) записал видеообращение, в котором рассказал о планах по взаимодействию с Россией на ближайшее время. Он пообещал ввести новые санкции, «если Россия продолжит свои „неподобающие“ действия», а также признался, что ему изначально не нравился «Северный поток −2», а вот с Владимиром Путиным он поговорил хорошо.

Когда я говорил с Путиным, мы решили, что необходимо общаться напрямую, чтобы установить более эффективные отношения. Он согласился со мной, — сказал Байден. Он предложил российскому коллеге встетиться в Европе...