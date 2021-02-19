Лукашенко опять готовится обыграть Кремль

Действительно, Белоруссия последний год явно остаётся приоритетом российской внешней политики, особенно после того, как вариант объединения был мастерски провален командой Александра Лукашенко. Самое примечательное, что 22 февраля на встречу с Владимиром Путиным «бацка» приедет отнюдь не в положении слабости.

В основном массовые протесты сошли на нет. Более того, их не было и во время работы так называемого Всебелорусского народного собрания, хотя из-за границы раздавались энергичные призывы выйти на улицу. Но, может, помешала холодная погода. Так что Александр Григорьевич прибудет не запуганным просителем, а политиком, победившим собственную цветную революцию и всегда готовым напомнить, что Россия и Белоруссия остаются в одной лодке.

К тому же на все претензии по поводу того, что он не выполняет взятые на себя обязательства по преобразованию политической системы Белоруссии, Лукашенко может гордо заявить, что конституционная реформа уже фактически началась и что он уже сформулировал чёткие критерии своего возможного ухода — стабильность внутри страны и неприкосновенность его ближайшего окружения. Иными словами, он уже наметил такую «дорожную карту» своего ухода на пенсию, что её можно растянуть аккурат на ближайшие пять лет до истечения его президентского мандата.

И на случай российского настойчивого давления Лукашенко инспирировал выступление на Всебелорусском народном собрании своей доверенной Анны Конопацкой, принимавшей участие и в президентских выборах, которая с пафосом обличала российское вмешательство в белорусские выборы и требовала поставить вопрос о материальной компенсации. Собственно, публичный выпад, порученный Конопацкой, это не только пища для заявлений о том, что в народе есть разные настроения, включая и откровенно антироссийские, но и повод заодно обосновать и необходимость выделения Россией ещё трех миллиардов долларов.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял участие в шестом Всебелорусском народном собрании. president.gov.by

В довершение ко всему запущен слух о том, что семейство Лукашенко параллельно ведёт переговоры о запасном аэродроме и с западными кругами. Причём посредником может выступать Ватикан. А такой слух прекрасно вписывается в давление на Кремль. Равно как и намёк прозападного министра иностранных дел Владимира Макея о хороших перспективах отношений с Китаем.

Таким образом, в Сочи прибудет не осаждаемый демонстрантами Лукашенко образца последней встречи с Владимиром Путиным в сентябре, а вполне в себе уверенный Батька, готовый поделиться полезным опытом с российским коллегой. И более того, договориться о противодействии проискам иностранных покровителей Навального и Тихановской. Создать единый фронт. Не время, дескать, сейчас и Крым российским признавать и какие-то ограничения, например, для доступа белорусских фирм к российским госзаказам вводить. Есть дела стратегического порядка.

И на таком эмоциональном фоне существует риск того, что все прежние сентябрьские обещания Лукашенко вообще отойдут на второй план. И ни о каком углублении интеграции, прежде всего, институциональной и экономической, речи пока не будет. Так сказать, до полной в неопределённом будущем политической стабилизации в Белоруссии. Как говорится, скоро сказка сказывается.

А что касается очередного российского кредита в три миллиарда, на который надеется Лукашенко, то белорусская сторона гордо называет это взаимовыгодным сотрудничеством. Мол, даже за весьма условный союз надо хорошо платить. Так что вряд ли можно ждать от очередного саммита качественных прорывов в двусторонних отношениях. Но вопрос этот крайне болезненный для Москвы. А потому всегда хочется надеяться на здравый смысл, который всё-таки выше рациональной сиюминутной конъюнктуры.