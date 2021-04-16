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Лучше не отвечать: Пушков дал совет Госдепу США

01:19, 18 апреля 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заявление Госдепартамента США о праве ответа на контрсанкции РФ прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее Вашингтон выразил сожаление в связи с решением Москвы и сообщил, что оставляет за собой право ответить. По словам представителя госдепа, подобные действия России «ведут к эскалации».

Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать, — написал Пушков в своем Twitter.

В пятницу, 16 апреля, МИД РФ опубликовал список ответных мер на санкции США. Согласно приведённым данным, в ближайшее время из России будут высланы сотрудники американских дипломатических миссий в количестве, «соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов». Об этом писал NEWS.ru.

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