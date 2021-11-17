Лаврова разочаровала позиция Франции и ФРГ по предложениям о Донбассе

Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в «нормандском формате» пункта о необходимости наладить прямой диалог между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Такая позиция вызвала разочарование у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, следует из обнародованной российским МИД его переписки с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Ваше заявление о неприятии прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по документу от 12 февраля 2015 года (Минские соглашения. — NEWS.ru), — написал коллегам Лавров.

Глава МИД РФ предлагал подготовить министерскую встречу в «нормандском формате», начав с того, что разработать совместное итоговое заявление, содержащее конкретные рекомендации Украине, ЛНР и ДНР. В том числе упоминалось «налаживание прямого диалога» между этими республиками. Маас и Ле Дриан отметили, что такое предложение не найдёт поддержки среди стран «нормандского формата»

Лавров в следующем письме и указал, что не может скрыть своего разочарования позицией Франции и ФРГ.

Ранее стало известно, что МИД России опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Это сделано для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно «нормандской» встречи министров.

В ведомстве добавили, что позиция России, а также её роль в урегулировании ситуации в Донбассе и подходы к проведению министерской встречи в «нормандском формате» часто искажаются.