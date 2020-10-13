Лавров заявил, что Турция не является стратегическим партнёром России

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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что размещение российских миротворцев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поспособствовало деэскалации конфликта.

Также он подчеркнул, что считает возможным политическое решение в регионе, пишет ТАСС. Конечно, политическое урегулирование возможно. Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров, их содержание уже...