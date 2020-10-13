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Лавров заявил, что Турция не является стратегическим партнёром России

11:44, 14 октября 2020 21
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не называла Турцию своим стратегическим партнёром.

Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это очень тесный партнёр, на многих направлениях это партнёрство имеет стратегический характер, — заявил он по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает ТАСС.

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