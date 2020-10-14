Лавров заявил о возможности политического урегулирования в Карабахе

https://static.news.ru/photo/5368433c-0dfc-11eb-bd7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно, предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом отношении остаются на столе переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

Конечно, политическое урегулирование возможно при обеспечении надёжной связи между Арменией и Карабахом, — цитирует «Говорит Москва» Лаврова.

Он уточнил, что предложения, которые сопредседатели Минской группы ОБСЕ прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. В число этих предложений входит поэтапное освобождение районов вокруг Нагорного Карабаха при соблюдении гарантий безопасности и обеспечении региона до того, как будет определён его окончательный статус. Глава МИД РФ также добавил, что российские военные наблюдатели могут участвовать в контроле за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна незамедлительно прекратит дипломатические отношения с любым из государств, которое признает независимость Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что армянский и азербайджанский народы нужно подготовить к мирному сосуществованию в Нагорном Карабахе по окончании конфликта между двумя странами.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.