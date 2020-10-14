Лавров заявил, что Москва не будет унижаться перед Евросоюзом

https://static.news.ru/photo/fe604176-0dfd-11eb-bc69-fa163e074e61_660.jpg Здание МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия заинтересована в сохранении экономических интересов в отношениях с Евросоюзом, но не намерена унижаться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

Экономические интересы с ЕС должны сохраняться. Экономические операторы должны сами решать, что им выгодно, а что невыгодно. Но бегать и унижаться, я считаю, ниже нашего достоинства. Если они будут разваливать наше экономическое партнёрство, включая тот же «Северный поток — 2», наверное, они всю газотранспортную структуру, всю структуру взаимодействия по линии многих других ведомств и компаний разрушат, — цитирует ТАСС Лаврова.

Министр иностранных дел РФ также отметил, что вряд ли в ближайшее время отношения между Россией и Евросоюзом будут хорошими, но Москва готова их возобновить на равноправной основе.

Как писал NEWS.ru, ЕС намерен укреплять взаимодействие с Москвой и поддерживать открытые каналы связи. Об этом говорится в документе, который был распространён европейской внешнеполитической службой по итогам телефонного разговора главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с Сергеем Лавровым.

В ходе телефонного разговора Боррель проинформировал главу МИД РФ о политическом решении Совета Европы ввести санкции против лиц, причастных к отравлению блогера Алексея Навального. Он также призвал Россию к проведению расследования инцидента с оппозиционером. Глава дипломатии ЕС назвал инцидент с Навальным «попыткой убийства российского оппозиционного политика» с использованием запрещённого вещества нервно-паралитического действия. Глава МИД РФ, в свою очередь, призвал не нагнетать антироссийские настроения в ЕС. По его словам, это не приводит к стабилизации обстановки в Европе.