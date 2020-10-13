Боррель проинформировал Лаврова о решении ЕС ввести санкции против РФ

https://static.news.ru/photo/b8258aa4-0d76-11eb-980a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова о политическом решении Совета Европы ввести санкции против лиц, причастных к отравлению блогера Алексея Навального. Он также призвал Россию к проведению расследования инцидента с оппозиционером.

Боррель подчеркнул, что российское правительство должно сделать всё возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной транспарентности и полного сотрудничества с Организацией по запрещению химического оружия, — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Лавров и Боррель пообщались по телефону. Глава дипломатии ЕС назвал инцидент с Навальным «попыткой убийства российского оппозиционного политика» с использованием запрещённого вещества нервно-паралитического действия.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что российские власти не принимают факты по инциденту, произошедшему с Навальным. Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва так и не разъяснила, что же произошло с оппозиционером.

Правительство Германии подчёркивало, что Навального отравили «Новичком». Пять независимых лабораторий также подчеркнули, что против политика было использовано химическое оружие.

NEWS.ru писал, что Лавров призвал не нагнетать антироссийские настроения в ЕС. По его словам, это не приводит к стабилизации обстановки в Европе. Об этом глава российского МИД заявил в разговоре с Боррелем.