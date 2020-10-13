Лавров призвал не нагнетать антироссийские настроения в ЕС

https://static.news.ru/photo/1deaae04-0d50-11eb-94eb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нагнетание антироссийских настроений в Евросоюзе не приводит к стабилизации обстановки в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Инициатором разговора выступил Брюссель.

С российской стороны было подчёркнуто, что нагнетание антироссийских настроений в ЕС, создание под надуманными предлогами новых раздражителей в отношениях с Россией не отвечает целям стабилизации обстановки в Европе, — говорится в сообщении МИД РФ.

Также Лавров заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от попыток вести дела с Россией с позиции собственного превосходства.

Кроме того, стороны обсудили выполнение Минских договорённостей по разрешению внутриукраинского кризиса, задачи нагорнокарабахского урегулирования, а также ситуацию в Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин по-прежнему заинтересован в хороших отношениях с Россией, несмотря на отравление Алексея Навального. Днём ранее Евросоюз согласовал ответные меры против России в связи с делом оппозиционера, которые европейские СМИ окрестили «мини-санкциями». Риторика чиновников ЕС заметно контрастирует с их воинственными заявлениями месячной давности.