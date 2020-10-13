Мини-санкции: почему Евросоюз сдал назад в деле Навального

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин по-прежнему заинтересован в хороших отношениях с Россией, несмотря на отравление Алексея Навального. Днём ранее Евросоюз согласовал ответные меры против России в связи с делом оппозиционера, которые европейские СМИ окрестили «мини-санкциями». Риторика чиновников ЕС заметно контрастирует с их воинственными заявлениями месячной давности. NEWS.ru проследил, как и почему менялся подход Брюсселя к инциденту с российским политиком.

Ещё месяц назад Хайко Маас не исключал жёстких санкций против России, в том числе остановку строительства газопровода «Северный поток — 2». К этому призывали многие члены правящей партии ХДС, включая главу комитета бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена.

Мы должны проводить жёсткую политику и использовать единственный язык, который понимает Владимир Путин, а именно — торговлю газом, — подчеркнул Рёттген в начале сентября.

На ответ, который пойдёт дальше символических шагов, намекала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. С такими мерами Россия, по заявлениям немецких чиновников, должна была столкнуться в случае, если откажется провести прозрачное расследование случившегося с Навальным. Но несмотря на то что в РФ так и не было открыто уголовное дело по факту отравления оппозиционера, обещанной кары не последовало. Напротив, риторика европейцев как будто сама собой смягчилась. В интервью РИА Новости 13 октября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил , что случившееся с Навальным не изменило принципиальной заинтересованности Германии в поддержании связей с Россией.

Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, — пояснил Маас.

Хайко Маас во время переговоров представителей Евросоюза в Люксембурге Janine Schmitz/photothek.net via ZUMA Press/Global Look Press

Накануне в Люксембурге прошли переговоры представителей Евросоюза, на которых наконец согласовали общую европейскую реакцию на инцидент с Навальным. Страны одобрили ранее предложенный Германией и Францией вариант с персональными ограничительными мерами. По данным портала EU Observer, «мини-санкции» затронут четырёх человек и один государственный институт. Эти меры можно считать довольно скромными, учитывая, что после покушения на Скрипалей страны Евросоюза выслали около 40 российских дипломатов.

Весь мир не может свестись к печальному инциденту с отравлением господина Навального, — объяснил позицию ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как пояснил доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули в комментарии NEWS.ru, европейская позиция изменилась прежде всего из-за того, что Навальный выжил. Когда немецкие чиновники угрожали Москве жёсткими санкциями, ещё существовали опасения за жизнь оппозиционера. Теперь же инцидент с ним можно квалифицировать как покушение, а не убийство, что позволило Брюсселю отделаться более мягкими мерами.

Когда речь идёт об итоговых решениях Евросоюза, а не об изначальных, тем более озвучиваемых устами Европарламента схемах, они обычно носят характер более компромиссный. И, следовательно, более умеренный. Здесь сыграла свою роль не столько позиция германского правительства, сколько германского бизнеса. Меркель изначально была настроена весьма решительно, но поскольку она не может не прислушиваться к голосу бизнеса, а сам Навальный выжил, сочли возможным сделать санкции более мягкими. Но надо иметь в виду, что мы фактически присутствуем при возникновении нового санкционного механизма. Пока санкции в его рамках довольно умеренные, но надо понимать, что механизм, будучи созданным, может действовать в разных режимах. Поэтому если с Навальным что-то ещё случится или похожим манипуляциям подвергнутся другие оппозиционные политики, режим санкций «за Навального» может быть расширен и ужесточён. Александр Тэвдой-Бурмули доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО

Стоит заметить, что в Германии противники остановки «Северного потока — 2» из-за случившегося с Навальным существовали с самого начала. В том, что Россию удастся принудить к чему-либо санкциями, в частности, сомневался министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. Кроме того, у Берлина были и чисто геополитические причины сохранения поддержки российского газопровода. Евросоюз крайне недоволен американскими экстерриториальными санкциями, которые затронули европейских подрядчиков строительства «Северного потока — 2». Поэтому солидаризация с позицией Вашингтона означала бы для ЕС отказ от экономического суверенитета.

Не исключено и то, что европейские чиновники намеренно завышали ставки, грозя России жёсткими ограничениями в надежде, что она всё же пойдёт на уступки. Но когда стало понятно, что Москва в этом деле не собирается идти навстречу, пропала и необходимость в её запугивании.