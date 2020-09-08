Россия заплатит за иллюзии по поводу заглохшего «Северного потока — 2»

Немецкое правительство снова оказалось расколото по вопросу «Северного потока — 2». Канцлер Ангела Меркель и министр экономики Петер Альтмайер считают, что от проекта нельзя отказываться по политическим причинам. Однако министр иностранных дел Хайко Маас на днях намекнул, что Берлин может пересмотреть свою позицию, если Россия не проведёт прозрачное расследование отравления Алексея Навального. Между тем от Германии в этом деле зависит не так уж и много: строительство газопровода уже остановлено из-за американских санкций и вряд ли возобновится, несмотря на информационный шум.

Вопрос о реакции Запада на инцидент с Навальным продолжает вызывать жаркие споры в Европе. Наиболее действенной мерой сторонники жёсткой линии считают отказ от «Северного потока — 2». Но несмотря на заявления отдельных членов правящей партии ХДС, немецкое правительство в целом продолжало поддерживать проект даже после произошедшего с российским оппозиционером.

Первым «сдался» министр иностранных дел Хайко Маас, который в интервью газете Bild заявил, что теперь правительство «не исключает» санкций против «Северного потока — 2», если Россия отделается лишь видимостью расследования инцидента.

Мы возлагаем большие надежды на российское правительство, на то, что оно раскроет это серьёзное преступление, — добавил Маас. — Если Россия не имеет отношения к нападению, в её собственных интересах доказать это.

Однако министр тут же оговорился, что «Северный поток — 2» — это частный проект, в котором участвуют более 100 компаний из 12 европейских стран, поэтому те, кто требует отказа от него, должны осознавать последствия. Напирает на это и министр экономики Петер Альтмайер. По его словам, эффективность экономических санкций против России сомнительна, а немецкие фирмы пострадают от таких мер гарантированно.

Не могу вспомнить ни одного случая, когда санкции вынудили Россию или другую подобную страну изменить своё поведение, — подчеркнул Альтмайер.

Он также добавил, что перед тем, как вводить ограничительные меры, необходимо понять, чего правительство хочет этим добиться и каковы шансы на достижение цели. Ранее о том, что вопросы экономики и политики нужно рассматривать «отдельно», говорила канцлер Ангела Меркель.

Немецкие эксперты также обращают внимание на то, что правительству сложно будет запретить «Северный поток — 2». В него уже вложено €12 млрд частных инвестиций, в том числе от немецких компаний, а достроить осталось всего 150 км. Введя санкции против газопровода, Германия накажет в том числе собственные фирмы. В таком случае инвесторы наверняка потребуют от властей вернуть потерянные из-за запрета вложения, и правительство окажется завалено судебными исками.

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Член Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс также обращает внимание, что политическое решение против экономического проекта отрицательно скажется на инвестиционной привлекательности Германии. В следующий раз компании дважды подумают, прежде чем вкладываться в немецкую экономику, зная, что на успех их проектов может повлиять такой изменчивый фактор, как политика.

Слишком тесная связь политики и бизнеса никогда не срабатывала, — напоминает Хармс — Все необходимые разрешения на европейском и национальном уровнях получены. И я думаю, что вопрос правовой и инвестиционной безопасности также очень важен.

В отличие от Германии, для которой «Северный поток — 2» — это чисто экономический проект, для России он с самого начала был политическим инструментом, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Безусловно, «Северный поток — 2» с самого начала был рискованным проектом, и российское государство само виновато, что в него ввязалось. Я сомневаюсь, что он был сколько-нибудь окупаемым, это был политический инструмент. Видимо, во власти преобладали иллюзии по поводу отношений с Западом. Александр Храмчихин заместитель директора Института политического и военного анализа заместитель директора Института политического и военного анализа

Немецкие СМИ советуют Берлину пока что просто подождать, ведь строительство газопровода всё равно приостановлено из-за американских санкций. Временная остановка вполне может перерасти в постоянную, если США не откажутся от своей позиции, а предпосылок к этому не наблюдается. Даже если газопровод удастся достроить силами России, американские санкции распространяются и на те компании, которые будут заниматься его обслуживанием и ремонтом, а они принадлежат европейцам. Жёсткая линия Вашингтона вряд ли изменится даже в случае проигрыша Дональда Трампа на президентских выборах — обе главные американские партии едины в своём стремлении положить конец «Северному потоку — 2». Впрочем, это не означает, что Москва и Берлин не продолжат на словах «воскрешать» проект дополнительного маршрута: власти ФРГ таким образом пытаются подчеркнуть свою независимую от США позицию и в очередной раз упрекнуть Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела.