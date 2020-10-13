В МИД ФРГ заявили, что Россия не принимает фактов по инциденту с Навальным

https://static.news.ru/photo/8cdb3804-0d20-11eb-873b-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Российское правительство не принимает факты по инциденту, произошедшему с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, Кремль по-прежнему так и не предоставил объяснения того, что произошло с Навальным. Ранее немецкое правительство подчёркивало, что результаты исследований ОЗХО подтверждают, что оппозиционера отравили «Новичком». Кроме того, Германия признала, что конкретно применённый в ситуации с политиком вид вещества не входит в перечень запрещённых.

Берлин требует от Москвы объяснить произошедшее. И эти требования подкрепляет тот факт, что пять независимых лабораторий подтвердили, что в отношении Навального было использовано химическое оружие.

Москва до сих пор не объяснила ситуацию. Факты просто не принимаются к сведению, — цитирует Мааса РИА Новости.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске. Политик был помещён в реанимацию. 22 августа его перевезли в немецкую клинику Charité бортом санавиации. Больше двух недель он провёл в коме, 23 сентября Навального выписали из клиники.

Немецкие врачи считают, что на политика было совершено покушение с использованием нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Российские медики не обнаружили ядов в организме оппозиционера.

Как ранее передавал NEWS.ru, страны — члены Евросоюза достигли политического соглашения о введении санкций в отношении лиц, ответственных за предполагаемое отравление Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.