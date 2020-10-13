Евросоюз хочет укреплять сотрудничество и поддерживать связь с Россией

https://static.news.ru/photo/476540e0-0d7e-11eb-9c07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

ЕС намерен укреплять взаимодействие с Москвой и поддерживать открытые каналы связи. Об этом говорится в документе, который был распространён европейской внешнеполитической службой по итогам телефонного разговора главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Этот телефонный звонок показал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности вновь подчеркнул, что Евросоюз желает поддерживать открытые каналы связи с Россией и укреплять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, — цитирует заявление ТАСС.

В ходе телефонного разговора Боррель проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова о политическом решении Совета Европы ввести санкции против лиц, причастных к отравлению блогера Алексея Навального. Он также призвал Россию к проведению расследования инцидента с оппозиционером. Глава дипломатии ЕС назвал инцидент с Навальным «попыткой убийства российского оппозиционного политика» с использованием запрещённого вещества нервно-паралитического действия. Глава МИД РФ, в свою очередь, призвал не нагнетать антироссийские настроения в ЕС. По его словам, это не приводит к стабилизации обстановки в Европе.

Как писал NEWS.ru, Боррель также рассказал Лаврову о новых санкциях против Лукашенко.