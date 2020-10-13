Боррель рассказал Лаврову о новых санкциях против Лукашенко

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Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил о подготовке нового пакета санкций ЕС по Белоруссии, включающих Александра Лукашенко.

Верховный представитель пояснил, что Совет глав МИД ЕС 12 октября политически одобрил начало подготовки следующих санкций, в том числе против Александра Лукашенко, — цитирует РИА Новости заявление внешнеполитической службы ЕС.

Как писал NEWS.ru, Киев присоединится к уже введённым Европейским союзом санкциям против Белоруссии и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Позже стало известно, что в Евросоюзе приступили к разработке нового пакета санкций против властей Белоруссии, и в частности против Александра Лукашенко.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В воскресенье, 11 октября, силовики задержали более 300 человек. Против митингующих применялись светошумовые гранаты и водомёты.