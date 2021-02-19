Лавров прокомментировал отношение Запада к вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/e012ea68-72d7-11eb-9d1c-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

Западу не нравится, что распространение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и других повышает авторитет России на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

После того как были опубликованы научные оценки независимых структур, на Западе вынуждены признавать, что вакцина хорошая. Но тем не менее попытки её дискредитировать продолжаются, — цитирует его РИА Новости.

По мнению Лаврова, Запад понимает, что российская вакцина одна из лучших в мире, иначе не было бы такого потока обращений за ней. Однако они не хотят повышения авторитета России.

Они осознают, что сам факт распространения «Спутника V», да и других наших вакцин, которые вскоре уже выйдут на международный рынок, означает повышение авторитета и репутации России на международной арене. Этого им не хочется, — сообщил Лавров.

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско назвала интерес к российской вакцине «Спутник V» крупной дипломатической и научной победой России. Журналистка сообщила, что новость о разработке российской вакцины была принята в штыки странами Запада, но сейчас этот препарат востребован не только союзниками России, но и в Европе.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США, призвавшей партнёров и союзников с осторожностью отнестись к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» и её одобрению в отдельных странах, сообщал NEWS.ru.