Лавров: позиции РФ и Азербайджана по миру в Карабахе совпадают

https://static.news.ru/photo/3fc51026-2c06-11eb-afb2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Позиции Москвы и Баку по созданию условий для восстановления межэтнического мира в Нагорном Карабахе полностью совпадают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после визита в Азербайджан.

Главный вывод [визита] — полностью подтверждена актуальность и безальтернативность договорённости, которая была достигнута лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября, — подчеркнул он.

По его словам, соглашение позволило остановить кровопролитие и заложить основу для долгосрочного урегулирования ситуации. Азербайджанский президент Ильхам Алиев уделил особое внимание необходимости выполнения всех договрённостей.

У нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществованияи примирения, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Россия будет противостоять попыткам поставить соглашение под сомнение из-за чьих-либо геополитических амбиций, передаёт ТАСС.

В субботу, 21 ноября, в Ереван прибыла межведомственная делегация РФ, в которую кроме Лаврова также входят министр обороны Сергей Шойгу, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова и вице-премьер Алексей Оверчук.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна, писал NEWS.ru.