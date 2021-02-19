Лавров: отношения России и Евросоюза «разорваны в клочья»

https://static.news.ru/photo/d1b2de18-72d9-11eb-ae0a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, отношения России и Евросоюза «разорваны в клочья». Он добавил, что на Западе Москву воспринимают как чужака.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, предвзятость не позволяет выстроить нормальные отношения между Москвой и Брюсселем.

Нас воспринимают как чужака… Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны «в клочья», — пояснил Сергей Лавров в эфире телеканала РБК.

Ранее Лавров заявил в интервью Владимиру Соловьёву, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель пойдёт на болезненные для Москвы санкции. Заявление министра было широко растиражировано в зарубежных СМИ, иногда упускавших вторую часть высказывания.

Как писал NEWS.ru, Лавров отказался называть имена высокопоставленных представителей Европейского союза, с которыми его связывают приятельские отношения. В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» ведущий спросил министра иностранных дел РФ, удалось ли ему завести друзей в Евросоюзе. Лавров ответил, что таких людей немало.