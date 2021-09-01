Лавров оценил дипломатические качества Александра Невского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на открытии памятника князю Александру Невскому в храме при МГИМО. Он описал, какими дипломатическими качествами обладал Невский. Об этом сообщил ТАСС.

Лавров назвал Невского великим государственным деятелем, который думал о государственности страны, о сохранении её культурного и религиозного кода. Также министр заявил, что князь сочетал качества полководца и дипломата.

Он понимал, что для выживания Родины, для её становления как независимой страны необходимо договариваться. Но договариваясь, он это также прекрасно понимал, необходимо опираться на силу, и эту силу он копил и помогал сделать Россию великой, — сказал Лавров.

Умение Невского искать компромиссы и сейчас главный принцип российской дипломатии, добавил глава МИД. Он заметил, что хоть западные страны и стремятся вывести Россию из равновесия, «с юга и востока у нас тылы прикрыты».

Также Лавров заверил, что участие в ШОС и ОДКБ позволит России снизить риски, связанные с обстановкой в Афганистане.

Ранее из-за поста в соцсетях об Александре Невском в региональное управление СК вызвали директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова.