Лавров оценил дипломатические качества Александра Невского
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:59, 01 сентября 2021
Фото: Global Look Press
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на открытии памятника князю Александру Невскому в храме при МГИМО. Он описал, какими дипломатическими качествами обладал Невский. Об этом сообщил ТАСС.
Лавров назвал Невского великим государственным деятелем, который думал о государственности страны, о сохранении её культурного и религиозного кода. Также министр заявил, что князь сочетал качества полководца и дипломата.
Он понимал, что для выживания Родины, для её становления как независимой страны необходимо договариваться. Но договариваясь, он это также прекрасно понимал, необходимо опираться на силу, и эту силу он копил и помогал сделать Россию великой, — сказал Лавров.
Умение Невского искать компромиссы и сейчас главный принцип российской дипломатии, добавил глава МИД. Он заметил, что хоть западные страны и стремятся вывести Россию из равновесия, «с юга и востока у нас тылы прикрыты».
Также Лавров заверил, что участие в ШОС и ОДКБ позволит России снизить риски, связанные с обстановкой в Афганистане.
Ранее из-за поста в соцсетях об Александре Невском в региональное управление СК вызвали директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова.