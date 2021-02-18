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Лавров переговорил по телефону с главой турецкого МИД

18:22, 18 февраля 2021
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД России/vk.com

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлетом Чавушоглу темы, поднятые ранее в ходе разговора президентов стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом журналистам рассказали в МИД Турции.

Наш министр провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили темы, затронутые сегодня в телефонном разговоре между нашим президентом и Владимиром Путиным, и договорились отслеживать их, — цитирует РИА Новости собеседника в турецком ведомстве.

Ранее пресс-служба Кремлся сообщила, что Путин по телефону переговорил с президентом Турции Эрдоганом. Они обсудили совместную деятельность в регионе Нагорного Карабаха, а также подтвердили приверженность к бескомпромиссной борьбе с террористами в Сирии.

Как сообщал NEWS.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Арой Айвазяном реализацию трёхстороннего соглашения по Карабаху. Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры в Москве.

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