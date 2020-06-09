Квартира в подарок: как россиян завлекают проголосовать по поправкам

https://static.news.ru/photo/660c37ea-aa52-11ea-ba67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России усилилась агитационная кампания за участие в голосовании по поправкам в Конституцию. В регионах помимо традиционных уловок, призванных завлекать на выборы (фестивали, ярмарки, голосования по местным вопросам), начали устраивать лотереи и викторины.

Так, в Красноярском крае среди участников голосования будут разыгрывать смартфоны, автомобили и квартиры. В Вологодской области в призовом фонде также машины и телефоны, а ещё, лодки, электроинструменты и телевизоры.

Чтобы претендовать на приз, нужно в дни голосования ответить на вопросы викторины, их можно найти в специальных бланках, которые собираются выдавать возле УИКов. Проверять будут знание «основного закона страны, принципов государственного устройства, прав и свобод гражданина РФ».

Лотереи могут пройти и в других регионах. Об это писал ряд СМИ . Их устроители не вполне ясны. Согласно положению красноярской викторины, она проводится по инициативе местного отделения «Ассоциации юристов России». Эта организация, по данным издания «Тайга.инфо», связана с губернатором Александром Уссом и муниципальными чиновниками из «Единой России». Председателем регионального отделения «Ассоциации» является Светлана Зылевич. Именно она вместе с сенатором Совфеда Андреем Клишасом в январе 2020 года представила членам краевой Общественной палаты первую редакцию поправок в Конституцию. По словам Зылевич, призовой фонд розыгрыша сформировали предприниматели.

Общероссийское голосование по поправкам из-за распространения коронавируса было перенесено с 22 апреля на 1 июля. В списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Документом также предполагается закрепление в Основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на этот пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но «обнуление» собственных сроков он поддержал, писал NEWS.ru.