В новой России к уходившим в отставку с высоких постов относились по-разному. Борис Ельцин чаще забывал о недавних соратниках, позволяя им самим строить свои дальнейшие карьеры. По принципу: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И, тем самым, плодил недовольных и влиятельных оппозиционеров. Достаточно вспомнить, как избирались в Госдуму отставленные Михаил Полторанин или генерал Александр Коржаков. Как губернаторствовал, вопреки сопротивлению Кремля, другой генерал — Александр Лебедь. За что оба военных удостоились едкой ремарки Бориса Николаевича, превратившейся в мем: «Что тот генерал, что этот!»

У Владимира Путина совершенно другой подход к кадрам. Даже к тем, что ничего особого не решают. Для него главный критерий — лояльность, верность и готовность в любой момент стать «солдатом партии», то есть осознание себя частью команды президента. Поэтому мы помним, что как только премьер начала нулевых Михаил «Два процента» Касьянов проявил, будучи в отставке, откровенную оппозиционность, выяснилось, что шикарная дача, доставшаяся президентской администрации ещё от членов политбюро, оказалась в его распоряжении незаконно.

kremlin.ru

Нынешние соратники президента уверены, что при отсутствии уж совсем неприличных злоупотреблений их «на улице» национальный лидер не оставит. Более того, в кадровых вопросах президент не любит, что называется, поддаваться давлению общественности. И даже в откровенно сложных случаях не рубит с плеча. А выдерживает смысловую паузу. И события вокруг отставки правительства Дмитрия Медведева служат такому подходу лучшей иллюстрацией. Действительно, мы можем наблюдать некий круговорот карьер. Некоторые отставники, вроде имеющие высокие антирейтинги, даже не покидают окончательно сферы своей недавней деятельности. Экс-министр культуры Владимир Мединский, как ожидают, переместится в кресло советника президента опять-таки по культуре. При этом, не ясна судьба другого кремлевского культуролога — Владимира Толстого, который, как утверждают, вместе с Натальей Солженицыной поручился за преемницу Мединского — Ольга Любимову. Не иначе и он со временем может переместиться в это министерство. С другой стороны, новая комбинация привела к тому, что и во главе комитета по культуре Госдумы, и в кресле министра оказались дамы, тесно связанные с самим Никитой Михалковым, у которого нет необходимости занимать официальный пост.

Антон Дроздов Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Ещё интереснее рокировка экс-министра труда Максима Топилина и главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова. К Дроздову были серьёзные претензии даже со стороны президента. Ему вменяли в вину нерациональное расходование средств ПФР, в том числе на резиденции фонда на местах. Но отныне он — заместитель Антона Силуанова, а на его месте в ПФР бывший министр, который так и не смог выработать убедительную аргументацию в обоснование пенсионной реформы и представить её долгосрочные последствия. Теперь он вплотную столкнётся с последствиями решения, к которому имел самое непосредственное отношение. В такой кадровой перестановке есть даже толика черного юмора.

Куратору сельского хозяйства вице-премьеру Алексею Гордееву прочили место в парламенте, но, по новым данным, он всё-таки надеется получить государственный пост. Вопрос: какой? И тут на ум приходит его опыт на месте полпреда президента. По некоторым данным, полпред в УрФО Николай Цуканов, ставший героем недавнего скандала по вине своего помощника, завербованного польской разведкой ещё в Калининграде, всё-таки уходит в отставку. И на его место вполне могут претендовать и Гордеев, и даже Виталий Мутко, который, судя по всему, не жаждет отправиться на отсидку в какую-то из госкорпораций — не тот масштаб. Ну, а другой вице — Максим Акимов брошен на «Почту России», где вполне может попытаться реабилитироваться на ниве широкого внедрения цифровизации, что ему не совсем удалось в правительстве.

Вероника Скворцова Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, как представляется, и такая тактика гармоничного сохранения кадров наталкивается на некоторые сбои. Так, инсайдеры, утверждают, что и Татьяна Голикова, и новый министр здравоохранения Михаил Мурашко не слишком довольны тем, что Вероника Скворцова остаётся на госслужбе, став руководителем Федерального медико-биологического агентства. Видимо, они хотели бы видеть её снова на практической работе в борьбе против инсультов. Но думаю, что и этот треугольник найдёт компромисс.

Впрочем, ещё Наполеон говорил, что искусство управления состоит в том, чтобы не позволять чиновникам стариться на своих должностях. В этом смысле нашу кадровую политику Бонапарт оценил бы.