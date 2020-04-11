Кремль работает над новыми экономическими мерами из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о мерах государственной поддержки в связи с пандемией коронавируса. По его словам, экономические эксперты в администрации президента и лично Владимир Путин работают над новыми решениями для помощи экономике.
Также в проработке действий участвует правительство,
Прорабатываются дальнейшие меры по поддержке экономики страны, участников экономической жизни, людей, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Песков рассказал, какие действия привели к снижению угрозы резкого роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, к позитивным последствиям привёл указ Владимира Путина об ограничениях.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.
В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.
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