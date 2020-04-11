Кремль работает над новыми экономическими мерами из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/fdae7f16-7bf1-11ea-a111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о мерах государственной поддержки в связи с пандемией коронавируса. По его словам, экономические эксперты в администрации президента и лично Владимир Путин работают над новыми решениями для помощи экономике.

Также в проработке действий участвует правительство, отметил он в эфире Первого канала.

Прорабатываются дальнейшие меры по поддержке экономики страны, участников экономической жизни, людей, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков рассказал, какие действия привели к снижению угрозы резкого роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, к позитивным последствиям привёл указ Владимира Путина об ограничениях.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.