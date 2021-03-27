Кремль: Путин может обратиться к парламенту в день рождения Ленина

Послание президента России Владимира Путина к парламенту может состояться в день рождения революционера Владимира Ленина — 22 апреля. Именно эту дату Кремль рассматривает в качестве основной. Об этом журналистам в понедельник, 29 марта, сообщили информированные источники.
Как рассказали два человека, близких к Совфеду, Путин может обратиться к Федеральному собранию 22 апреля. В день рождения Ленина президент, как предполагается, произнесёт предвыборное послание, в котором можно будет услышать «много социальных инициатив».
Пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не подтвердил, но и не опроверг указанную информацию.