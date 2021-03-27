Кремль: Путин может обратиться к парламенту в день рождения Ленина

https://static.news.ru/photo/a5e72ad4-9064-11eb-8af3-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Послание президента России Владимира Путина к парламенту может состояться в день рождения революционера Владимира Ленина — 22 апреля. Именно эту дату Кремль рассматривает в качестве основной. Об этом журналистам в понедельник, 29 марта, сообщили информированные источники.

Как рассказали два человека, близких к Совфеду, Путин может обратиться к Федеральному собранию 22 апреля. В день рождения Ленина президент, как предполагается, произнесёт предвыборное послание, в котором можно будет услышать «много социальных инициатив».

Пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не подтвердил, но и не опроверг указанную информацию.

Мы сообщим дату послания, — цитирует его РБК.

В прошлом году власти намеревались провести 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию РФ. Однако из-за коронавирусной пандемии процедуру пришлось перенести на лето.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин проведёт на текущей неделе заседание Совета по межнациональным отношениям. Кроме того, в графике лидера консультации с членами кабинета министров.

Также, «судя по последним событиям, у Путина не исключены важные международные переговоры».