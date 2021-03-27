Путин планирует провести важные международные переговоры

https://static.news.ru/photo/ac68f8d4-8fb9-11eb-9211-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин проведёт на следующей неделе заседание Совета по межнациональным отношениям. Кроме того, в графике лидера консультации с членами кабинета министров.

Также, «судя по последним событиям, у Путина не исключены важные международные переговоры», рассказал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Руководитель государства затронул и тему пандемии COVID-19. По его словам, ограничения на фоне вспышки новой коронавирусной инфекции начнут снимать, когда сформируется популяционный иммунитет. Он добавил, что препараты против COVID-19 находятся на уровне самых эффективных мировых разработок и являются лучшими на данный момент. Путин не раскрыл, каким препаратом сделал прививку от коронавирусной инфекции. Руководитель государства добавил, что после укола на время отказался от занятий спортом.

Президент добавил, что считает факт своей вакцинации от коронавируса важным, независимо от характера его освещения в СМИ. Поэтому он решил привиться непублично, в отличие от лидеров других стран. Лидер отметил, что сфальсифицировать вакцинацию на уровне глав государств совсем не сложно. По словам Путина, любой мировой лидер мог сделать себе укол физраствора или витаминов под прицелом телекамер, заявив при этом, что речь идёт о вакцине от COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Путин назвал все три вакцины от коронавируса, разработанные в РФ, одними из лучших в мире. На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. При этом «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, на данный момент её использование одобрено уже в 57 странах мира с общим населением свыше 1,5 млрд человек.