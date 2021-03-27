Путин заявил, что РФ достигнет популяционного иммунитета к концу лета

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Ограничения на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции начнут снимать, когда сформируется популяционный иммунитет, заявил глава РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

Это произойдёт, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения <...> Если пойдёт [вакцинация] такими же темпами как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя, — отметил политик.

Он добавил, что препараты против COVID-19 находятся на уровне самых эффективных мировых разработок и являются лучшими на данный момент. Кроме того, Путин не раскрыл, каким препаратом сделал прививку от коронавирусной инфекции. Руководитель государства добавил, что после укола на время отказался от занятий спортом.

Лидер подчеркнул, что больше об этом не осведомлён никто — ни вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая вопросы социальной политики, ни глава Роспотребнадзора Анна Попова. Путин лишь повторил информацию, которую ранее озвучивал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков — прививка была сделана одной из трёх существующих российских вакцин.