Путин: о том, каким препаратом я вакцинировался, знает только мой врач

https://static.news.ru/photo/b5a4fd60-8fb6-11eb-a332-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин не раскрыл, каким препаратом сделал прививку от коронавирусной инфекции. По его словам, об этом не знает практически никто.

Я просил коллег не говорить об этом — а, собственно, я и им не говорю, они даже не знают. Знает только мой врач, который мне прививку делал, — сказал российский лидер в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что больше об этом не осведомлён никто — ни вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая вопросы социальной политики, ни глава Роспотребнадзора Анна Попова. Путин лишь повторил информацию, которую ранее озвучивал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков: прививка была сделана одной из трёх существующих российских вакцин.

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. На совещании по вакцинации населения 22 марта Путин рассказал, что первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин рассказал, какие меры предосторожности принял после вакцинации от коронавируса. Он сообщил, что после введения препарата держал на своей прикроватной тумбочке градусник.