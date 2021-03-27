Путин рассказал о принятых им мерах предосторожности после вакцинации

https://static.news.ru/photo/25b32fcc-8f22-11eb-a124-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин рассказал, какие меры предосторожности принял после вакцинации от коронавируса.

Политик сказал, что после введения препарата положил на свою прикроватную тумбочку градусник.

Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Путину вкололи первый компонент вакцины 23 марта. Процедура была непубличной. Какая именно из трёх российских вакцин использована, в Кремле уточнять не стали. Через три недели российскому лидеру должны ввести второй компонент препарата.

26 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что самочувствие Путина после вакцинации остаётся хорошим.

Сам президент после вакцинации заявил, что после выработки антител расширит географию рабочих поездок.

Кроме того, 11 августа 2020 года Путин рассказывал, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину «Спутник V». В тот же день он сообщил о регистрации препарата, писал NEWS.ru.