Путин: после прививки не занимался спортом трое суток

https://static.news.ru/photo/2f766f66-8fb7-11eb-b2f1-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин из-за вакцинации от коронавируса временно отказался от занятий спортом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Я спортом не занимался трое суток, ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал, — сказал глава государства.

При этом он добавил, что на следующий день после прививки, убедившись в том, что температура нормальная, позволил себе принять контрастные ванны.

Путин также отметил, что особых побочных явлений у него от вакцины не было. По словам главы государства, один раз он испытал некоторый дискомфорт, когда поднял руку, в которую был сделан укол. Сейчас он ощущается, при нажатии на место прививки.

Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает, — рассказал он.